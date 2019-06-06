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В Германии приговорили к пожизненному заключению медбрата, который убил почти 100 пациентов

Вчера, 17:09
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В Германии приговорили к пожизненному заключению медбрата, который убил почти 100 пациентов - фото

Hauke-Christian Dittrich/Reuters

Хегеля признали виновным в 85 убийствах

Суд Германии приговорил к пожизненному заключению медбрата Нильса Хегеля по обвинению в убийствах пациентов.

Как сообщает AP, ему были предъявлены обвинения по 100 эпизодам, однако он был признан виновным только в 85 убийствах.

Причины такого решения суда не называются.

Ранее прокуроры вменяли медбрату убийство 97 человек. Хегель признался в 43 убийствах и не исключил 52 других, заявив, что не может вспомнить.

Однако некоторые следователи считают, что Хегель мог убить еще сотни человек в период с 2000 по 2005 год в клиниках в Ольденбурге и неподалеку от Дельменхорста, но доказать это невозможно, поскольку тела возможных жертв были кремированы или похоронены.

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Сообщается, что некоторые коллеги прозвали его Реаниматологом Рэмбо.

На одном из заседаний суда медбрат-серийный убийца извинился перед родственниками своих жертв.

На момент начала судебного разбирательства Хегель уже отбывал тюремный срок за убийство шести своих пациентов. В 2005 году Хегель впервые был задержан за введение инъекции пациенту в Дельменхорсте.

В 2008 году он был приговорен к семи годам заключения за покушение на убийство. В 2014—2015 годах его признали виновным в двух убийствах и двух покушениях на убийство, и ему было назначено максимальное наказание.

Теги:   Пожизненное заключение Медики Умисне вбивство Пациенты Германия

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