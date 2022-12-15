Облегчит поставки снарядов Украине. В Германии построят завод по производству боеприпасов 15 декабря, 12:20 Новый завод поможет наладить поставки Украине снарядов для Gepard (Фото:harley_bernie/www.flickr.com)

В Германии построят завод по производству боеприпасов, это поможет наладить поставки Украине снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, сообщает Deutsche Welle.

Издание пишет, что после двух отказов Швейцарии в реэкспорте боеприпасов в Украину — в ответ на запрос Берлина — немецкий оборонный концерн Rheinmetall решил построить в Германии собственный крупный завод по их производству.

Видео дня

Главной целью нового завода будет автономное снабжение бундесвера, но в то же время это сможет помочь наладить поставки Украине снарядов для зенитных самоходных установок Gepard.

По словам представителя концерна Rheinmetall, если федеральное правительство направит соответствующий заказ, Украина может получить до 300 тысяч боеприпасов.

В ноябре Швейцария отклонила апелляцию Германии по поводу разрешения на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину, заявив, что такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет.