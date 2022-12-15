Облегчит поставки снарядов Украине. В Германии построят завод по производству боеприпасов

15 декабря, 12:20
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Новый завод поможет наладить поставки Украине снарядов для Gepard (Фото:harley_bernie/www.flickr.com)

Новый завод поможет наладить поставки Украине снарядов для Gepard (Фото:harley_bernie/www.flickr.com)

В Германии построят завод по производству боеприпасов, это поможет наладить поставки Украине снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, сообщает Deutsche Welle.

Издание пишет, что после двух отказов Швейцарии в реэкспорте боеприпасов в Украину — в ответ на запрос Берлина — немецкий оборонный концерн Rheinmetall решил построить в Германии собственный крупный завод по их производству.

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Главной целью нового завода будет автономное снабжение бундесвера, но в то же время это сможет помочь наладить поставки Украине снарядов для зенитных самоходных установок Gepard.

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По словам представителя концерна Rheinmetall, если федеральное правительство направит соответствующий заказ, Украина может получить до 300 тысяч боеприпасов.

В ноябре Швейцария отклонила апелляцию Германии по поводу разрешения на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину, заявив, что такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет.

https://www.youtube.com/watch?v=Q58l9zbD8cM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Завод Война России против Украины

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