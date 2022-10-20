В Германии сгорело общежитие для украинских беженцев. Полиция заявила о поджоге 20 октября, 15:58 Перед пожаром неизвестные нарисовали на табличке перед входом в здание свастику (Фото:tagesschau.de)

В среду вечером, 19 октября, в немецком муниципалитете Грос-Штремкендорф произошел пожар в общежитии для беженцев из Украины.

Об этом сообщает Spiegel.

На момент начала пожара в здании находились 17 человек. Все они были эвакуированы.

По данным полиции, возгорание, вероятно, связано с умышленным поджогом.

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«Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, я в настоящее время предполагаю, что пожар был начат преднамеренно», — заявил представитель местной администрации Тино Шоманн.

Правоохранители также рассказали, что ранее в этот же день неизвестные нарисовали на табличке перед входом в здание свастику.

В то же время местные власти отмечают, что у жителей муниципалитета с украинскими беженцами «очень хорошие отношения».

На данное время всех постояльцев сгоревшего общежития переселили в другое место.