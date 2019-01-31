В Германии по подозрению в терроризме задержали трех мигрантов Сегодня, 07:06 149 Цей матеріал також доступний українською EPA Полиция Германии арестовала трех граждан Ирака EPA

Полиция Германии арестовала трех граждан Ирака, которых подозревают в планировании террористического акта.

Как сообщает ABC News, все трое руководствовались исламистскими мотивами.

"Двое из троих подозреваемых, их идентифицируют как Шанина Ф., Герша Ф. и Рауфа С., в конце 2018 года начали подготовку к совершению теракта на территории Германии. Все трое легально находились в стране, получив статус беженцев", - говорится в сообщении.

Один из подозреваемых скачал из интернета инструкции по изготовлению бомбы и заказал у своего знакомого в Великобритании детонатор. Британские власти предотвратили доставку детонатора в Германию.

Остальные двое - попытались изготовить взрывное устройство, начиненное порохом, который используют в новогодних фейерверках. Они также планировали раздобыть стрелковое оружие.

Также сообщается, что один из задержанных брал уроки вождения, чтобы в ходе теракта использовать автомобиль. Конкретную цель для теракта подозреваемые еще не успели выбрать.

Как отмечается, полиция пытается выяснить, были ли они членами какой-либо террористической организации.

