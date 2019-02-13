В Германии по подозрению в преступлениях против человечности арестовали двух сирийцев Сегодня, 16:13 181 Цей матеріал також доступний українською EPA Арестованные покинули Сирию в 2012 году EPA

В Германии сотрудники полиции арестовали двух бывших сотрудников спецслужб Сирии по обвинению в преступлениях против человечности.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мужчин обвиняют в истязании, а одного из них - в убийстве.

Прокуроры сообщили, что одного подозреваемого полиция арестовала в Берлине, а второго на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Они оба покинули Сирию в 2012 году.

По информации прокуратуры, 56-летний высокопоставленный сотрудник Генуправления разведки Сирии обвиняется в издевательствах над заключенными в тюрьме в Дамаске.

Имея полномочия главного следователя, этот человек якобы приказал использовать систематические и жестокие пытки против антиправительственных активистов в период с июля 2011 года по январь 2012 года.

Второй обвиняемый - 42-летний мужчина, который входил в подразделение, арестовавшее сотни активистов и доставившее их в тюрьму.