В Германии перевернулся автобус с 54 пассажирами, пострадали четверо украинцев

В Германии перевернулся автобус Flixbus с пассажирами из 23 стран (Фото: Скриншот из видео)

На территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие — перевернулся двухэтажный автобус Flixbus, который перевозил 56 человек. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщила местная полиция.

Инцидент произошел около 02:40 ночи на автомагистрали BAB19. Автобус следовал по маршруту из Копенгагена в Вену. На борту находились 54 пассажира и двое водителей.

По данным полиции, в результате аварии 25 человек получили легкие травмы, еще шестеро — серьезные. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. Одного из пассажиров с тяжелыми травмами транспортировали вертолетом в медицинское учреждение в Берлине.

Среди пассажиров были граждане 23 стран, в том числе Германии, Украины, Швеции, Дании, Словакии, Венгрии, Польши, Франции, Италии, Сирии, Китая, Австралии, Индии, Канады, Японии, Сомали и других.

В МИД Украины уточнили, что в результате аварии травмы получили четверо граждан Украины, 2004, 2006 и двое 2007 годов рождения. Одну из пострадавших украинок с ушибами и гематомами госпитализировали в местную клинику. Ее состояние стабильное, она проходит дополнительные обследования и планирует выписаться из больницы 5 июля.

Трое других граждан Украины после медицинского осмотра и оказания помощи получили бесплатные билеты для продолжения поездки.

Причина аварии пока не установлена, продолжается расследование.

Из-за ДТП автомагистраль BAB19 была полностью перекрыта более 10 часов — продолжались спасательные, эвакуационные и восстановительные работы. Предварительно ущерб оценивается в 500 тысяч евро.

В ночь на 30 июня вблизи города Бакэу в Румынии, на территории коммуны Николая Белческу, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса украинского перевозчика. В салоне автобуса находились 60 граждан Украины, которые следовали по маршруту Украина — Болгария.

В результате ДТП погибла гражданка Румынии, одна гражданка Украины и двое граждан Румынии получили ранения различной степени.