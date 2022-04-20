«Никто не заслуживает такого имени». В зоопарке Баварии переименовали кабана по имени Путин
Дикий кабан (иллюстративное фото) (Фото:Mikewildadventure/pixabay)
В одном из зоопарков немецкой Баварии решили переименовать дикого кабана по имени Путин. Животное ранее назвали в честь диктатора из-за его русских генетических корней.
Об этом пишет Reuters.
Оператор зоопарка Эккард Микиш объяснил свое решение тем, что ни один кабан не заслуживает такого имени.
Животное ранее назвали Путином из-за его русских генетических корней. Зоопарк искал новое имя через соцсети: люди направили около 2 700 предложений. В конце концов, кабана назвали Эбергофером — в честь полицейского из популярной в Баварии серии книг.
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