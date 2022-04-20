«Никто не заслуживает такого имени». В зоопарке Баварии переименовали кабана по имени Путин

20 апреля, 06:44
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Дикий кабан (иллюстративное фото) (Фото:Mikewildadventure/pixabay)

Дикий кабан (иллюстративное фото) (Фото:Mikewildadventure/pixabay)

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В одном из зоопарков немецкой Баварии решили переименовать дикого кабана по имени Путин. Животное ранее назвали в честь диктатора из-за его русских генетических корней.

Об этом пишет Reuters.

Оператор зоопарка Эккард Микиш объяснил свое решение тем, что ни один кабан не заслуживает такого имени.

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Животное ранее назвали Путином из-за его русских генетических корней. Зоопарк искал новое имя через соцсети: люди направили около 2 700 предложений. В конце концов, кабана назвали Эбергофером — в честь полицейского из популярной в Баварии серии книг.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Германия Зоопарк Бавария Дикие кабаны Война России против Украины

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