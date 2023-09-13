После долгих споров. Социал-демократическая партия Германии решила устроить торжественный вечер в честь Шредера — СМИ 13 сентября, 14:19 Герхард Шредер (Фото:SPD Baden-Württemberg/www.flickr.com)

Отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Ганновере после долгих споров решило устроить торжественный вечер в честь экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, сообщило издание Stern в среду, 13 сентября.

Вечер будет приурочен к 60-й годовщине членства Шредера в партии.

Закрытое мероприятие запланировано на 27 октября.

На вечер пригласят около 50 гостей, в том числе близких друзей экс-канцлера и экс-членов его кабинета.

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Также Шредеру вручат памятный значок и сертификат, который подпишут председатели СДПГ. В партии заявили, что это общая процедура для всех юбилеев.



Шредер руководил советом директоров Роснефти с 2007 года и оставил этот пост в мае 2022 года.

Он заявлял, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и не собирается дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина.