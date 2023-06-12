У Германии нет сведений об уничтожении танков Leopard в Украине

12 июня, 16:49
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Танк Leopard (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Танк Leopard (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

У Германии нет собственной информации об уничтожении танков Leopard во время военных действий в Украине.

Об этом сказал представитель Министерства обороны ФРГ Митко Мюллер на брифинге, сообщает Укринформ.

«У меня нет собственных данных. И я не стану оценивать российские заявления», — подчеркнул офицер. Он также не стал комментировать утверждение россиян о якобы повреждении радара немецкой системы ПВО IRIS-T.

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Мюллер напомнил, что Германия с начала войны оказывает большую поддержку Украине — материалам, военной технике, а также обучению солдат ВСУ.

Инфографика: NV

6 июня министерство обороны страны-агрессора России заявило о якобы уничтожении немецких танков Leopard 2, которые, по данным OSINT-аналитиков, оказались обычной сельскохозяйственной техникой.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Война России против Украины танки Leopard

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