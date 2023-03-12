Зашел в гостиничный бар в форме ВСУ. В Германии охранник гостиницы избил украинского военного 12 марта, 14:57 Избитый украинский военный в Германии (Фото:Группа Украинцы во Франкфурте-на-Майне/Facebook)

В немецком городе Франкфурт охранник гостиницы, кавказец по происхождению, сильно избил украинского военнослужащего, который приехал в Германию на реабилитацию после ранения и зашел в гостиничный бар в форме ВСУ.

Об этом сообщает издание Новинарня, ссылаясь на комментарий генерального консула Украины Вадима Костюка.

Он рассказал, что украинский военный попал в госпиталь со сломанной челюстью и сотрясением мозга. Он нуждается в операции.

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По словам Костюка, консульство предоставит потерпевшему необходимую юридическую и другую помощь.

«По нашей информации, в пятницу вечером наш военный зашел в униформе в бар отеля. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны отеля о несоответствии дресскода, произошла речевая перепалка, а затем драка после попытки со стороны охранника (представитель народов Кавказа) вывести нашего бойца. В результате инцидента у нашего гражданина — перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт», — рассказал генконсул.

По его словам, более подробную информацию полиция сможет предоставить 13 марта.

«Утром в понедельник консульство поможет нашему гражданину с переводом при подготовке к операции на челюсти, которая планируется на вторник. Следующим шагом поможем с подачей заявления в полицию и поиском адвоката», — добавил Костюк.

Кроме того, в дипмиссии сказали, что попытаются получить в полиции видеозаписи из бара, где произошел инцидент.

В настоящее время консульство выясняет все нормы законодательства двух стран относительно ношения военной формы украинскими военнослужащими за рубежом и посещения в ней подобных заведений.

По предварительной информации генконсула, в Германии для ношения военной формы вне службы необходимо получить специальное разрешение. Для иностранцев она разрешена в ходе совместных учений, прохождения стажировок и в других случаях, предусмотренных отдельным двусторонним соглашением. Украина такое соглашение не заключала.

В Facebook-группе Украинцы во Франкфурте-на-Майне отмечается, что конфликт произошел в отеле Roomers, а нападавшим оказался 23-летний чеченец.

Кроме того, проживающие там украинцы отметили, что среди травм украинского военного — сломанный нос, повреждение зубов и многочисленные гематомы.