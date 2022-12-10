В Германии объяснили отказ передать Украине ЗРК Patriot 10 декабря, 01:32 Имеющиеся в Германии системы Patriot являются частью защиты НАТО (Фото:anadoluagency/Twitter)

Государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер заявил, что в стране на складах нет свободных систем Patriot, которые можно было бы передать Украине.



Об этом сообщает Голос Америки.

"Если быть очень откровенным, это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто в наличии, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО. Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем туда группу военных для изучения локации для размещения системы Patriot. Мы привержены защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО", - заявил Линднер.

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Он также отметил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В то же время, вопрос вступления в НАТО необходимо рассматривать уже после окончания войны.

"Вопрос вступления Украины в НАТО нужно обсуждать после войны, а не тогда, когда Украина воюет. Чтобы уточнить, речь не идет о том, что Россия, например, может наложить вето на что угодно. Страны имеют независимое право решать, к каким альянсам они хотят присоединиться. И это независимое право альянса решать, принимать определенные страны или нет", - заявил министр.

Инфографика: НВ

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Patriot предназначен для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны. Позже он добавил, что идет дискуссия о предоставлении Patriot Украине.