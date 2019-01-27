В Германии обеспокоены неосведомленностью молодого поколения о нацистских преступлениях Вчера, 16:17 411 Цей матеріал також доступний українською EPA Места памяти должны стать и местами обучения EPA

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас в Международный день памяти жертв Холокоста призвал к более интенсивному осмыслению преступлений, совершенных нацистами.



Об этом сообщает DW.

По словам политика, места памяти должны стать и местами обучения.

"Для того, кто родился сегодня, такие события, как еврейские погромы Хрустальной ночи, столь же далеки, как при моем рождении – рейхсканцлер Бисмарк. Это изменяет образ мышления, создает большую дистанцию по отношению к событиям прошлого", – констатировал Маас.

Он также отметил, что приближается время, когда современников нацистских преступлений уже не останется.

"Наша культура памяти должна адаптироваться к этому. Нам нужны новые инициативы, чтобы использовать исторический опыт для современности. Наша история должна все больше превращаться из проекта памяти в проект познания", – добавил он.

Он подчеркнул, что правопопулисты преуменьшают серьезность Холокоста, сознавая, что подобное нарушение табу обеспечит максимальное внимание к ним.

"Наша культура памяти дает сбои, она находится под давлением со стороны крайне правых. Тем опаснее то отсутствие знаний среди молодых немцев, которое проявилось в ходе опроса, проведенного телекомпанией CNN. 40 процентов опрошенных, по их собственному мнению, практически ничего не знают о Холокосте. Эти цифры повергают в шок, и мы не должны сидеть сложа руки. Мы должны оберегать свидетельства людей, которые на примере собственного опыта могут рассказать о неслыханных преступлениях", – заявил Маас.

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Напомним, 27 января в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

В Украине жертвами Холокоста стали 1,5 миллиона человек. В годы Второй мировой войны территория Украины стала одним из центров многочисленных преследований по расовой, этнической, национальной принадлежности и массовых казней еврейского населения.

Одной из самых трагических страниц Холокоста в Украине стала трагедия Бабьего Яра, где в 1941 году были казнены около 150 тысяч человек, среди которых были не только евреи, но и ромы, местные караимы и советские военнопленные.

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