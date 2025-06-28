В Германии не досчитались почти миллиарда евро на помощь Украине (Фото: Офис президента Украины)

В оборонном бюджете Германии на 2025 год оказалось на почти миллиард евро меньше, чем было отведено на помощь Украине, сообщает Bild со ссылкой на чиновника Минобороны.

Отмечается, что ранее министр обороны страны Борис Писториус уверял, что помощь Киеву в следующем году составит 9,2 миллиарда евро, однако в официальном проекте бюджета от 24 июня указана сумма на 900 миллионов меньше — 8,3 миллиарда евро.

По данным издания, в Минобороны страны делили сумму помощи Украине на две части: 7,3 миллиарда были уже утверждены, еще 1,9 миллиарда — планировали утвердить дополнительно. Однако теперь чиновники утверждают, что все включено в уже прописанные 8,3 миллиарда.

Представитель Минобороны в разговоре с Bild объяснил, что часть недостающих денег — это так называемое софинансирование и возврат из Европейского фонда мира. То есть деньги будут, но пока их в бюджете нет.

«На выходе все равно получится около 9 миллиардов», — заверил он.

28 мая сообщалось, что Германия согласовала новую военную помощь Украине в размере 5 миллиардов евро. Тогда в ведомстве отметили, что средства на помощь выделят из уже одобренных Бундестагом фондов.

28 мая канцлер Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Германия профинансирует украинское производство дальнобойных систем. Мерц уточнил, что договоренности между странами также предусматривают сотрудничество в производстве дальнобойного оружия.

В апреле Владимир Зеленский заявлял, что общий объем помощи от Германии в 2025 году достигнет 7 миллиардов евро. С начала полномасштабной войны Германия предоставила Украине более 43 миллиардов евро, из них 15 миллиардов — на военные нужды.