«Неэффективны на данном этапе». В Германии назвали новую причину не передавать ВСУ танки Leopard II 15 сентября, 23:29 Германия не хочет передавать Украине танки Leopard II (Фото:Sørings/Twitter)

Cопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не намерена передавать ВСУ танки Leopard II из-за того, что требуется длительное обучение украинских военных.



Об этом сообщает Bild.

Он отметил, что правительство Германии «единогласно» приняло решение, что в данный момент танки поставляться не будут. По словам Клингбайля, они «не будут иметь эффект на данном этапе войны».

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Политик подчеркнул, что во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.

В то же время, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что настаивает на поставках танках. По ее словам, контрнаступление в Харьковской области показало насколько западное вооружение эффективно используется ВСУ.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

15 сентября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II.

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