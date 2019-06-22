Климатические протесты в Германии: полиция применила перечный газ
Во время климатической акции протеста возле Ахена в Германии между митингующими и полицией произошли столкновения, вследствие чего полиция применила слезоточивый газ.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на организаторов акции — общественное движение Ende Gelände.
Сообщается, что полиция неоднократно предупреждала протестующих об опасности проведения акции возле карьера глубиной 40 метров.
Правоохранительные органы пытались не пускать людей к месту добычи, однако активисты прорвались через полицейский кордон. В результате чего полиция применила слезоточивый газ.
По данным правоохранителей, в столкновениях ранены по меньшей мере шесть полицейских.