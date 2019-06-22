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Климатические протесты в Германии: полиция применила перечный газ

Сегодня, 21:49
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Климатические протесты в Германии: полиция применила перечный газ - фото

REUTERS/Thilo Schmuelgen

Климатические протесты в Германии

Во время климатической акции протеста возле Ахена в Германии между митингующими и полицией произошли столкновения, вследствие чего полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на организаторов акции — общественное движение Ende Gelände.

Сообщается, что полиция неоднократно предупреждала протестующих об опасности проведения акции возле карьера глубиной 40 метров.

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Правоохранительные органы пытались не пускать людей к месту добычи, однако активисты прорвались через полицейский кордон. В результате чего полиция применила слезоточивый газ.

По данным правоохранителей, в столкновениях ранены по меньшей мере шесть полицейских.

Теги:   Германия Климат

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