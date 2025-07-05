В Германии мужчина стрелял из окна по прохожим, он ранил украинца — СМИ

5 июля, 18:44
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе (Фото: Polizei Sachsen via X)

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе (Фото: Polizei Sachsen via X)

Вечером в пятницу, 4 июля, в городе Хемниц в Германии мужчина стрелял по прохожим из окна, он ранил украинца, сообщает BILD.

По данным издания, мужчина получил ранение в руку около 20:18, он потерял сознание. Сообщается, что соседи, услышав стрельбу, вызвали полицию, а пострадавшему оказали помощь парамедики, после чего его доставили в больницу.

В полиции сообщили изданию, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.

В статье также говорится, что полицейские нашли подозреваемого в стрельбе на третьем этаже многоквартирного дома и арестовали — им оказался 40-летний немец.

Согласно сообщению, криминалисты обнаружили газовый пистолет, стрелявший металлическими шариками, предположительно из него и вел огонь подозреваемый. В настоящее время оружие конфисковали.

«Мотив стрельбы в украинца до сих пор непонятен», — заявил журналистам представитель полиции Хемница.

Расследование преступления продолжается.

