В Германии мужчина скинул украинского мальчика с моста из-за того, что тот отказался говорить на русском 1 сентября, 20:49 Полицейские в Германии (Фото:Fabian Holtappels / Pixabay)

В Нижней Саксонии, что в Германии, мужчина напал на группу детей из-за того, что они разговаривали на украинском языке. К 10-летнему мальчику он применил насилие, мужчину разыскивают.

Об этом сообщает DW.

По факту нападения на украинского мальчика в городе Айнбек в Нижней Саксонии прокуратура Геттингена расследует дело как покушение на убийство. Дело возбуждено в отношении неизвестного, сообщила прокуратура.

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По имеющимся данным, 26 августа 10-летний мальчик находился в районе моста с несколькими украинскими детьми, когда неизвестный мужчина упрекнул детям, что они говорят на украинском языке. Мужчина потребовал, чтобы они говорили по-русски и заявил, что Украина якобы начала войну.

Затем мужчина якобы потянул девочку за волосы, схватил 10-летнего мальчика и опрокинул его через перила в канал. Мальчик ударился о железные балки, прикрепленные к мосту и получил травмы головы и левой ноги. Когда мальчик лежал в канале, неизвестный мужчина якобы бросил в него стеклянную бутылку, попавшую ребенку в правое плечо. После этого мужчина ушел с места происшествия. На вид ему от 40 до 45 лет, его разыскивают.