В Вооруженных силах ФРГ вводят более поздний подъем утром, чтобы сделать службу более «привлекательной» 7 февраля, 08:21 В Германии покидали службу в частности из-за ранних подъемов (Фото:@chaikong2511/pexels)

В немецком Бундесвере будет проведен эксперимент в подразделении базовой подготовки десантников. Служба будет начинаться в восемь, а не семь часов утра, чтобы увеличить «привлекательность» службы в Вооруженных Силах ФРГ.

Об этом сообщает RND .



Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Зорн на лекции на прошлой неделе объяснил, что обычное начало службы в семь часов означает еще более ранний подъем, которому предшествует личная гигиена и завтрак. Как следствие, новобранцам приходится вставать уже в 5:30 утра, чтобы заступить на дежурство ровно в 7:00.

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Чтобы уменьшить количество покидающих службу, Бундесвер в прошлом спрашивал о причинах их увольнения. Неожиданно большое количество респондентов пожаловалось на слишком ранний подъем.

Как рассказал генинспектор Бундесвера, в пределах одного десантного подразделения был запущен пилотный Проект 0800, то есть начало дежурства в восемь часов. В результате новобранцы могут спать до семи утра.

Позднее начало службы означает и позже ее завершение — время было смещено с 16:30 часов позже, уточнил он. Первоначальные отзывы на инициативу были преимущественно положительными, заявил Зорн — количество отказов от службы уменьшилось.