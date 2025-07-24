В Германии неизвестные присоединились к онлайн-заседанию одного из городских советов и показали порно

24 июля, 19:39
В Германии хакеры включили порно во время заседания общины (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

В Германии хакеры взяли под контроль онлайн-трансляцию заседания муниципального совета в городе на юге Германии и показали порнографический фильм. Об этом в четверг, 24 июля, сообщает Spiegel.

По данным издания, инцидент случился на заседании совета Бодман-Людвигсгафена 22 июля, где несколько участников подключились через Zoom. На презентации также были показали свастику.

Spiegel пишет, что перебои произошли примерно через 30 минут после начала заседания.

Также издание добавило, что доступ для встречи был общедоступным. Муниципалитет годами транслировал заседания своего совета онлайн, чтобы заинтересованные граждане могли участвовать в них из дома.

Двое неизвестных пользователей взяли под контроль видеозвонок в Zoom и поделились порнографическими изображениями на своих экранах, которые также были видны в зале заседаний. Представитель церкви также принял участие в видеозвонке, чтобы обсудить принадлежности для детского сада. Мэр Кристоф Штольц завершил трансляцию через несколько секунд.

«Сейчас мы изучаем, как сделать доступ более безопасным в будущем, а также предотвращать такие случаи и отслеживать их», — сказал городской голова.

По словам представителя немецкого муниципалитета, в дальнейшем они будут использовать другое программное обеспечение для передачи данных. Власти подали заявление в полицию, отметили журналисты.

