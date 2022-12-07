В Германии обезвредили террористов, готовивших госпереворот. Среди них гражданин РФ

7 декабря, 10:55
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В ходе спецоперации были задержаны 25 человек (Фото:Alexander Dinger/welt.de)

В ходе спецоперации были задержаны 25 человек (Фото:Alexander Dinger/welt.de)

Немецкие правоохранители в ходе масштабной спецоперации по всей стране обезвредили террористическую группу, готовившую государственный переворот.

Об этом в среду, 7 декабря, сообщил министр юстиции Марко Бушманн в Twitter.

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По его словам, члены группы, связанной с движением Рейхсбюргер, участники которого не признают ФРГ, готовили силовой захват государственных учреждений.

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Сотрудники силовых структур провели около 130 обысков по адресам, связанным с 52 подозреваемыми.

В ходе спецоперации были задержаны 25 человек, среди которых, согласно данным Bild, гражданин России Виталий Б.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Германия Россияне Госпереворот

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