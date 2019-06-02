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В Германии глава социал-демократов уходит в отставку со всех постов

Сегодня, 11:44
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В Германии глава социал-демократов уходит в отставку со всех постов - фото

REUTERS/Fabrizio Bensch

Андреа Налес

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку с постов председателя партии и фракции СДПГ в Бундестаге.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление политика.

«Обсуждения внутри фракции и многочисленные партийные отзывы дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет», — заявила Налес.

Отмечается, что вскоре Налес разъяснит свою позицию коллегам по партии, сначала в правлении СДПГ, а потом в парламентской фракции партии.

Андреа Налес была избрана председателем СДПГ в апреле 2018 года. С сентября 2017 года она возглавляла фракцию в Бундестаге.

На прошедших выборах в Европарламент СДПГ показала рекордно низкий результат, впервые после окончания Второй мировой войны оказавшись на третьем месте по итогам общереспубликанского голосования.

Социал-демократы набрали 15,8% голосов и уступили не только блоку ХДС/ХСС, но и партии Союз 90/Зеленые.

Теги:   СДПГ Германия

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