В Германии глава социал-демократов уходит в отставку со всех постов Сегодня, 11:44 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Fabrizio Bensch Андреа Налес REUTERS/Fabrizio Bensch

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку с постов председателя партии и фракции СДПГ в Бундестаге.



Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление политика.

«Обсуждения внутри фракции и многочисленные партийные отзывы дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет», — заявила Налес.

Отмечается, что вскоре Налес разъяснит свою позицию коллегам по партии, сначала в правлении СДПГ, а потом в парламентской фракции партии.

Андреа Налес была избрана председателем СДПГ в апреле 2018 года. С сентября 2017 года она возглавляла фракцию в Бундестаге.

На прошедших выборах в Европарламент СДПГ показала рекордно низкий результат, впервые после окончания Второй мировой войны оказавшись на третьем месте по итогам общереспубликанского голосования.

Социал-демократы набрали 15,8% голосов и уступили не только блоку ХДС/ХСС, но и партии Союз 90/Зеленые.