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В Германии евреям посоветовали не носить кипу: Израиль возмущен

Сегодня, 20:44
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В Германии евреям посоветовали не носить кипу: Израиль возмущен - фото

777jew/Pixabay

Кипа — традиционный еврейский мужской головной убор

В правительстве Германии предложили отказаться от ношения кипы — традиционного еврейского мужского головного убора, что вызвало протест со стороны Израиля.

Как передает DW, уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн рекомендовал евреям в Германии не носить кипу в публичных местах по соображениям безопасности.

По его словам, в Германии прослеживается тенденция ослабления «сдерживающих механизмов в обществе» и роста «жестокости» в отношении исповедующих иудаизм.

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что был шокирован заявлением представителя немецкого правительства.

«Страхи по поводу безопасности евреев в Германии — это капитуляция перед антисемитизмом и признание того факта, что евреи снова не могут чувствовать себя в безопасности на немецкой земле. Мы никогда не покоримся, никогда не опустим глаза и никогда не отреагируем на антисемитизм поражением», — заявил он.

Теги:   Антисемитизм Израиль Евреи Германия

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