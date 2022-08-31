В Германии двух высокопоставленных чиновников подозревают в работе на РФ — СМИ

31 августа, 16:19
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Флаг Германии (Фото:karlherl / pixabay)

Флаг Германии (Фото:karlherl / pixabay)

Двое сотрудников немецкого Министерства по делам экономики и защиты климата могли работать на Россию и продвигать интересы страны-агрессора, сообщает Die Zeit.

По информации издания, несколько доверенных лиц вице-канцлера, министра экономики ФРГ Роберта Хабека во время изучения внутренних документов по Северному потоку — 2, уровню заполнения газовых хранилищ и в отчете о безопасности поставок Германии натолкнулись на несоответствия. Они связаны с тем, что аргументация в вышеперечисленных документах отражала позицию не немецкого правительства, а России.

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Доверенные лица Хабека уже обратились в Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) с просьбой рассмотреть их подозрения.

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https://www.youtube.com/embed/n9oUR7SFukc

В Die Zeit отмечают, что в случае подтверждения информации о работе высокопоставленных чиновников Германии на РФ в стране вспыхнет политический скандал. Если же подозрения окажутся ложными, то это сильно повлияет на репутацию Хабека.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Германия Российская агрессия Северный поток Россия-Германия Северный поток 2 Война России против Украины

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