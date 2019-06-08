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В Германии автобус со школьниками столкнулся с автомобилем: пострадали 23 человека

Сегодня, 05:41
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В Германии автобус со школьниками столкнулся с автомобилем: пострадали 23 человека - фото

City Report — pnr24 / ‏Twitter

Водитель автомобиля не заметил направления движения автобуса, когда пересекал проезжую часть

В Германии автобус со школьниками столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека, в том числе 21 школьник.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на немецкую полицию.

Как отмечается, автобус направлялся из Баден-Вюртемберга в Тюрингию. В момент аварии в нем находились 49 школьников от 16 до 18 лет и шесть сопровождающих.

По информации издания, в ДТП, помимо учеников, пострадали пассажир и водитель легкового автомобиля, их отправили в больницу. Также были госпитализированы шестеро подростков.

Фото: TAG24 NEWS Stuttgart ‏/ Twitter

Как сообщили в полиции, 75-летний водитель машины не заметил направления движения автобуса, когда пересекал проезжую часть, он применил экстренное торможение, но не смог избежать лобового столкновения — в результате автомобиль отбросило в кювет.

Фото: City Report - pnr24 / ‏Twitter

Теги:   Автобус Школьники ДТП Германия

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