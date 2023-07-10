В Германии арестовали украинку, подозреваемую в членстве в ИГИЛ 10 июля, 21:05 Флаг Германии (Фото:Jörn Heller / Pixabay)

Федеральная прокуратура Германии санкционировала арест гражданки Украины Хатидже Ц., которую подозревают в членстве в террористической организации Исламское государство.

Соответствующее сообщение немецкая прокуратура опубликовала в понедельник, 10 июля.

По данным обвинения, украинка в 2014 году выехала в Сирию вместе с тогдашним мужем и четырьмя несовершеннолетними детьми, где присоединилась к рядам иностранной ИГИЛ.

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Для своего мужа, который также был членом «Исламского государства», она вела домашнее хозяйство в соответствии с ролью женщины в организации, а после его смерти — вышла замуж за двух других членов ИГИЛ по исламским обрядам.

Своих детей украинка воспитывала в соответствии с идеологией ИГИЛ. В начале 2019 года она попала в курдский плен, где находилась до 2021 года. Как женщина попала в Германию — не уточняется.

Украинку арестовали по запросу федеральной прокуратуры Германии через сотрудников управления криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия в городе Билефельд, что в 150 километрах от Дюссельдорфа, еще 6 июля.

На следующий день обвиняемая предстала перед следственным судьей Федерального верховного суда Германии, который выдал ордер на арест и приказал выполнить досудебное заключение.

Женщине инкриминируют участие в террористической организации за рубежом, а также нарушение обязанностей по уходу и воспитанию детей.