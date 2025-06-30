В Германии нашли мертвой украинку с дочерью — 16-летний юноша из Украины заявил о причастности к преступлению
Полиция Германии (Фото: D Mak/www.flickr.com)
В немецком городе Дорстен 16-летний украинец признался в убийстве женщины из Украины и ее маленькой дочери. Об этом сообщили прокуратура Эссена и полиция Реклингхаузена.
Тела 32-летней женщины и ее дочери, которой был год и 7 месяцев, обнаружили 29 июня на лесной тропинке. Прохожий сначала подумал, что женщина спит, а впоследствии обнаружил тело ребенка в кустах неподалеку, сообщает ntv.
По данным полиции, обе жертвы жили в Дорстене. СМИ уточняют, что женщина была гражданкой Украины.
Вскрытие подтвердило, что мать и ребенок погибли насильственной смертью. Подозреваемый, который также живет в этом городе, сам обратился в экстренные службы непосредственно на месте трагедии и заявил о своей причастности к преступлению.
Был ли он знаком с погибшими, пока неизвестно.
Утром, 6 июня, в Хасроде, Бельгия, убили двух украинок — 46-летнюю женщину и 6-летнюю девочку. Погибшие — жена и дочь украинского военного.
Вещатель VRT, ссылаясь на данные прокуратуры, сообщил, что 16-летний подросток признался в убийстве своей матери и младшей сестры, а также в поджоге дома, в котором они проживали.
9 июня Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о том, что сын погибшей в Бельгии украинки признался правоохранителям в убийстве своей матери и шестилетней сестры.
В ведомстве отметили, что посольство Украины продолжает держать ход расследования на особом контроле.