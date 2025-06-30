В немецком городе Дорстен 16-летний украинец признался в убийстве женщины из Украины и ее маленькой дочери. Об этом сообщили прокуратура Эссена и полиция Реклингхаузена.

Тела 32-летней женщины и ее дочери, которой был год и 7 месяцев, обнаружили 29 июня на лесной тропинке. Прохожий сначала подумал, что женщина спит, а впоследствии обнаружил тело ребенка в кустах неподалеку, сообщает ntv.

По данным полиции, обе жертвы жили в Дорстене. СМИ уточняют, что женщина была гражданкой Украины.

Вскрытие подтвердило, что мать и ребенок погибли насильственной смертью. Подозреваемый, который также живет в этом городе, сам обратился в экстренные службы непосредственно на месте трагедии и заявил о своей причастности к преступлению.

Был ли он знаком с погибшими, пока неизвестно.

Утром, 6 июня, в Хасроде, Бельгия, убили двух украинок — 46-летнюю женщину и 6-летнюю девочку. Погибшие — жена и дочь украинского военного.

Вещатель VRT, ссылаясь на данные прокуратуры, сообщил, что 16-летний подросток признался в убийстве своей матери и младшей сестры, а также в поджоге дома, в котором они проживали.

9 июня Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о том, что сын погибшей в Бельгии украинки признался правоохранителям в убийстве своей матери и шестилетней сестры.

В ведомстве отметили, что посольство Украины продолжает держать ход расследования на особом контроле.