В Польше двое мужчин напали в такси на водителя из Украины. Их задержали 12 сентября, 10:40 В Польше двое мужчин напали на таксиста-украинца (Фото:Скриншот видео trojmiasto.pl)

В Гданьске в минувшие выходные двое мужчин напали в такси на водителя из Украины. Об этом сообщает портал Yavp.pl.

Как пишет вопрос, в ночь на 10 сентября поляки вызвали машину Uber из аэропорта. Во время поездки водитель сделал одному из мужчин замечание, сказав, что в салоне нельзя пить пиво.

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После этого оба пассажира начали угрожать мужчине, а когда он заявил, что может их высадить, — бить. Тот, который сидел возле таксиста, ударил водителя в лицо. Последний использовал газовый баллончик, но это не помогло. Затем мужчина начал кричать о помощи из окна — и пассажиры убежали.

Yavp.pl пишет, что весь инцидент снимала камера, благодаря чему полиция уже установила личности нападавших. Одного поляка задержали на следующий день в Прущ-Гданьске, другого — в аэропорту Кракова. Он хотел вылететь в Норвегию. Обоим грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее в Польше задержали трех подозреваемых в нападении на пару 16-летних подростков из Украины.