В Гамбурге произошла стрельба: шесть человек погибли и семь получили ранения 10 марта, 00:43 Злоумышленники скрылись с места преступления (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

В четверг, 9 марта, по меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения в результате стрельбы в городе Гамбург на севере Германии. На место инцидента прибыли экстренные службы.

Об этом сообщает CNN.



Злоумышленники скрылись с места преступления, а на место инцидента прибыли экстренные службы.

Полиция Гамбурга подтвердила, что стреляли в молитвенном доме в районе Гросс-Борстель.

Видео дня

Полиция работает на месте, где несколько человек получили серьезные ранения, некоторые смертельно, сообщила полиция Гамбурга, добавив, что дополнительная информация будет впоследствии.