В Гамбурге произошла стрельба: шесть человек погибли и семь получили ранения
Злоумышленники скрылись с места преступления (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)
В четверг, 9 марта, по меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения в результате стрельбы в городе Гамбург на севере Германии. На место инцидента прибыли экстренные службы.
Об этом сообщает CNN.
Злоумышленники скрылись с места преступления, а на место инцидента прибыли экстренные службы.
Полиция Гамбурга подтвердила, что стреляли в молитвенном доме в районе Гросс-Борстель.
Полиция работает на месте, где несколько человек получили серьезные ранения, некоторые смертельно, сообщила полиция Гамбурга, добавив, что дополнительная информация будет впоследствии.