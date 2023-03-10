В Гамбурге произошла стрельба: шесть человек погибли и семь получили ранения

10 марта, 00:43
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Злоумышленники скрылись с места преступления (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Злоумышленники скрылись с места преступления (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

В четверг, 9 марта, по меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения в результате стрельбы в городе Гамбург на севере Германии. На место инцидента прибыли экстренные службы.

Об этом сообщает CNN.

Злоумышленники скрылись с места преступления, а на место инцидента прибыли экстренные службы.

Полиция Гамбурга подтвердила, что стреляли в молитвенном доме в районе Гросс-Борстель.

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Полиция работает на месте, где несколько человек получили серьезные ранения, некоторые смертельно, сообщила полиция Гамбурга, добавив, что дополнительная информация будет впоследствии.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Гамбург Стрельба

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