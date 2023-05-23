В Германии сторонника российской агрессии приговорили к 3 годам за решеткой 23 мая, 14:01 Буква Z — символ российской агрессии (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В понедельник, 22 мая, районный суд в Гамбурге приговорил 32-летнего мужчину к трем годам заключения за одобрение российской агрессии против Украины и хранение оружия. Он называл Украину «террористическим государством». Об этом сообщает Die Welt.

Согласно обвинительному акту, фигурант в соцсетях оправдывал агрессивную войну России против Украины и руководил Telegram-каналом, название и логотип которого базировались на ультранационалистической российской партии Другая Россия. Кроме того, он использовал российский пропагандистский символ Z, использование которого в Германии в определенных контекстах запрещено.

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Также его осудили за нарушение закона об оружии из-за наличия запрещенного одноручного ножа.

Сообщается, что ранее обвиняемый уже был приговорен к тюремному заключению за нападение на журналиста.

Также к шести месяцам условно приговорили его 35-летнего сообщника по статьям о пособничестве в совершении уголовных правонарушений и хранении оружия. Отмечается, что он предоставил логотип Telegram-канала с буквой Z от имени главного фигуранта. Также он имел при себе запрещенный одноручный нож.

28 марта 2022 года Министерство внутренних дел Германии заявило, что использование символа Z будет караться законом, который запрещает публичное одобрение незаконных действий.

Нарушением закона считается размещение символа на имуществе, его публичная демонстрация и публикация в Интернете. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.