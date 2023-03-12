В Гааге полиция применила водометы против экоактивистов, задержаны 700 человек 12 марта, 05:52 Активисты перекрыли автомагистраль A12, связывающую город с другими населенными пунктами (Фото:witter.com/BernieSpofforth)

В Гааге задержали около 700 участников климатического протеста Extinction Rebellion. Они перекрыли автомагистраль A12, связывающую город с другими населенными пунктами.

Об этом сообщает NOS.



Демонстранты, несмотря на запрет, несколько часов блокировали дорогу. После нескольких призывов разойтись правоохранители применяли водометы. Оставшиеся активисты «вооружились» дождевиками и зонтами.

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Демонстрантов, не ответивших на призывы полиции, доставили в полицейский участок городскими автобусами. Кроме того, муниципалитет предоставил активистам возможность пройти медицинское освидетельствование и высушить одежду после водометов.

Мэр Гааги заявил, что ему «печальный» тот факт, что пришлось задействовать водометы.