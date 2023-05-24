Темами следующей встречи в формате Рамштайн будет усиление ПВО и F-16 — Пентагон

24 мая, 03:19
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Участники Рамштайна обсудят, в частности, передачу F-16 (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Участники Рамштайна обсудят, в частности, передачу F-16 (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что главными темами следующей встречи в формате Рамштайн будет усиление ПВО и передача F-16.

«На этой контактной группе, как и на других, все начнется с того, что Украина представит обзор текущей ситуации в области безопасности и расскажет о своих самых неотложных потребностях. Я ожидаю, что наземная противовоздушная оборона будет оставаться приоритетной темой для обсуждения, а также боеприпасы для обеспечения... Также будет обсуждаться подготовка F-16», — заявил Райдер.

Видео дня

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1661070701485277190

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что новый Рамштайн пройдет на следующей неделе. Он отметил, что во время встречи союзники обсудят усиление украинской противовоздушной обороны.

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Рамштайн — военная база США в Германии, где члены контактной группы по вопросам обороны неоднократно встречались для обсуждения поставок вооружения для украинских военных. Последнее заседание состоялось в очном формате 21 апреля.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооружение Военная помощь Поставки оружия ПВО Истребители Пентагон F-16 Истребитель ПВО Украины Рамштайн

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