Темами следующей встречи в формате Рамштайн будет усиление ПВО и F-16 — Пентагон 24 мая, 03:19 Участники Рамштайна обсудят, в частности, передачу F-16 (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что главными темами следующей встречи в формате Рамштайн будет усиление ПВО и передача F-16.



«На этой контактной группе, как и на других, все начнется с того, что Украина представит обзор текущей ситуации в области безопасности и расскажет о своих самых неотложных потребностях. Я ожидаю, что наземная противовоздушная оборона будет оставаться приоритетной темой для обсуждения, а также боеприпасы для обеспечения... Также будет обсуждаться подготовка F-16», — заявил Райдер.

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Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что новый Рамштайн пройдет на следующей неделе. Он отметил, что во время встречи союзники обсудят усиление украинской противовоздушной обороны.

Рамштайн — военная база США в Германии, где члены контактной группы по вопросам обороны неоднократно встречались для обсуждения поставок вооружения для украинских военных. Последнее заседание состоялось в очном формате 21 апреля.

