Вспыхнул пожар. В Fire Point рассказали, чем именно ударили по одному из крупнейших российских нефтехимических заводов

Дым от пожара на Нижнекамскнефтехиме в Нижнекамске (Татарстан, РФ) в результате атаки БПЛА 15 ноября (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщили в украинской оборонной компании Fire Point.

«После удара на территории предприятия вспыхнул пожар», — отметили в компании.

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Другие подробности о последствиях удара там пока не комментируют, однако отметили, что эта атака является еще одним ударом по российской промышленности, связанной с производственной цепочкой российских баллистических ракет Искандер-М.

Ранее 15 ноября OSINT-каналы сообщили, что в ночь на 15 ноября беспилотники атаковали, в частности, город Нижнекамск в Республике Татарстан (РФ). После атаки на территории предприятия Нижнекамскнефтехим возник пожар.

Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил атаку.

Именно здесь, как подчеркивали в Генштабе ВСУ, россияне производят синтетические каучуки, синтетический полиизопрен, бутилкаучуки и пластики. То есть продукцию, без которой не обходится ни одна армия. Из синтетического каучука изготавливают шины для военных грузовиков, бронетехники и самолетов, а также уплотнители, шланги и резинотехнические изделия для техники. А отдельные виды синтетических каучуков служат связующей основой твердого ракетного топлива, на котором летают в том числе баллистические Искандеры.

Именно поэтому российская каучуковая промышленность давно стала одной из целей Сил обороны, отмечал Генштаб ВСУ.