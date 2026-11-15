Вспыхнул пожар. В Fire Point рассказали, чем именно ударили по одному из крупнейших российских нефтехимических заводов
Дым от пожара на Нижнекамскнефтехиме в Нижнекамске (Татарстан, РФ) в результате атаки БПЛА 15 ноября (Фото: Exilenova+ / Telegram)
Силы обороны Украины поразили российское предприятие Нижнекамскнефтехим, которое является одним из крупнейших нефтехимических комплексов Европы, с помощью дронов FP-1.
Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщили в украинской оборонной компании Fire Point.
«После удара на территории предприятия вспыхнул пожар», — отметили в компании.
Другие подробности о последствиях удара там пока не комментируют, однако отметили, что эта атака является еще одним ударом по российской промышленности, связанной с производственной цепочкой российских баллистических ракет Искандер-М.
Ранее 15 ноября OSINT-каналы сообщили, что в ночь на 15 ноября беспилотники атаковали, в частности, город Нижнекамск в Республике Татарстан (РФ). После атаки на территории предприятия Нижнекамскнефтехим возник пожар.
Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил атаку.
Именно здесь, как подчеркивали в Генштабе ВСУ, россияне производят синтетические каучуки, синтетический полиизопрен, бутилкаучуки и пластики. То есть продукцию, без которой не обходится ни одна армия. Из синтетического каучука изготавливают шины для военных грузовиков, бронетехники и самолетов, а также уплотнители, шланги и резинотехнические изделия для техники. А отдельные виды синтетических каучуков служат связующей основой твердого ракетного топлива, на котором летают в том числе баллистические Искандеры.
Именно поэтому российская каучуковая промышленность давно стала одной из целей Сил обороны, отмечал Генштаб ВСУ.