В Финском заливе утром в субботу, 21 ноября, загорелось российское торговое судно, которое, вероятно, было поражено дронами, сообщает Yle .

Инцидент произошел в международных водах Финского залива, к западу от острова Гогланд, подтвердили Вооруженные силы Финляндии. Сообщается, что судно получило повреждения и в настоящее время дрейфует в восточной части залива в направлении территориальных вод Финляндии.

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Пограничная служба страны уже направляется к месту происшествия, чтобы предотвратить возможный экологический ущерб, говорится в сообщении.

Судно находится под санкциями США и подчиняется Министерству обороны России. На борту могло находиться вооружение, пишет Yle.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в соцсети X подтвердил удар БПЛА по торговому судну и отметил, что «война распространяется на ближайшие окрестности».

«Украина имеет право давать отпор агрессору», — отметил Орпо.

Полиция Эстонии уточнила, что сообщение о взрывах на борту судна Спарта II поступило в 09:35 21 ноября, пишет ERR.

Тем временем Александр Дрозденко, губернатор российской Ленинградской области, граничащей с Финским заливом, заявляет, что «нападение на грузовое судно» с применением двух БПЛА произошло в трех морских милях от границы РФ. Он утверждает, что судно направлялось в Калининград, и в данный момент проводится эвакуация экипажа.

Ранее Дрозденко заявлял о масштабной атаке десятков БПЛА на Ленинградскую область. В Сети писали о возможном ударе по порту Усть-Луга. Тем временем Вооруженные силы Финляндии ограничивали движение в восточной части Финского залива.