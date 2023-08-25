В Финляндии задержали одного из лидеров российской неонацистской военной группировки ДШРГ Русич — СМИ
Ян Петровский (Фото:bykvu.com)
В Финляндии задержали одного из лидеров российской неонацистской военной группировки ДШРГ Русич, связанного с ЧВК Вагнера. Он находится под стражей.
Об этом сообщает телеканал MTV3.
Арестованным оказался Ян Петровский. Он находится под санкциями ЕС и США.
Отмечается, что Петровский был одним из лидеров и командиром группировки Русич. Согласно санкционному списку, войска Русича имеют связи с «вагнеровцами», и, вероятно, воевали в составе ЧВК Вагнера.
Арестованный подозревается в террористических преступлениях, совершенных в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.
По словам официальных лиц США, Петровский взял на себя главную ответственность за войска ДШРГ Русич после того, как основатель Алексей Мильчаков получил ранения во время боев на Харьковщине в прошлом году.
Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) Русич — российская неонацистская военная группировка, которая участвовала в войне на востоке Украины с 2014 года, а также в боевых действиях в Сирии и российском вторжении в Украину в 2022 году в составе армии РФ.
О тесной связи ДШРГ Русич и ЧВК Вагнера свидетельствует то, что Мильчаков и номинальный лидер ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин вместе служили в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ.