Финскую организацию, которая помогала украинским беженцам, заподозрили в связях со спецслужбами РФ

Волонтерскую организацию Fenix Finland, которая оказывала психологическую помощь украинским беженцам в Финляндии, подозревают в вероятных связях с российскими спецслужбами.

Об этом говорится в расследовании финских изданий Suomen Kuvalehti и Satakieli, сообщает Yle.

Fenix Finland является одной из крупнейших волонтерских инициатив, работающих с украинскими переселенцами. По собственным данным организации, за два года она помогла около 1500 украинцам, провела более 700 индивидуальных консультаций и 37 групп психологической поддержки, в которых приняли участие более 400 человек.

Деятельность организации началась с публикации одной из основательниц — Тани Фоминой, которая обратилась к специалистам в сфере психического здоровья с призывом присоединиться к волонтерской инициативе. Впоследствии она сформировала команду единомышленников, которые начали работать с украинскими беженцами.

Несмотря на заверения Фоминой в профессионализме команды, не все волонтеры имели лицензию, необходимую в Финляндии для официальной психотерапевтической практики, говорится в расследовании.

По законодательству страны, такая деятельность допускается только в форме эмоциональной поддержки, однако Fenix Finland подавала свои услуги как психологическую помощь.

Впрочем, под сомнение поставили не только профессионализм, но и биографии некоторых участников организации. Один из волонтеров, по данным журналистов, рекламировал выступления военного оркестра Вооруженных сил РФ, а другой публиковал фото в форме российской армии.

Отмечается, что основательница Fenix Finland Таня Фомина училась в институте, связанном с российским психоаналитиком Михаилом Решетниковым — лицом, которое связывают с КГБ и наградами от Министерства обороны России.

Еще одна соучредительница, Ирина Мовитта, по данным расследователей, сотрудничала с фондом Сила Возрождения, который поддерживает российских военных на оккупированных территориях Украины. В 2023 году этот фонд рекомендовал программу Мовитты Опора внутри себя, утверждая, что она помогала военным РФ в «зоне СВО».

Также Мовитта преподает в Санкт-Петербургском институте для психологов, где ее авторскую методику используют для работы с матерями российских солдат, говорится в расследовании.

Отмечается. что большинство волонтеров Fenix Finland были русскоязычными. В самой организации это объяснили тем, что значительная часть украинских беженцев из восточных регионов Украины разговаривает именно на русском. В то же время Центр помощи украинцам в Финляндии, созданный при поддержке Общества украинцев, отказался от сотрудничества с Fenix Finland. В заявлении организации отметили, что использование русского языка при оказании психологической помощи может травмировать беженцев и усилить их стресс.

Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что при обращении за помощью беженцев просили заполнить анкету с подробными личными данными — в частности указать город, из которого они выехали, и статус вида на жительство в Финляндии.

После публикации расследования Таня Фомина опубликовала заявление от имени правления Fenix Finland, в котором отвергла все обвинения. Она назвала материал «односторонним» и таким, что «не соответствует действительности», отметив, что публикация может серьезно навредить репутации организации и подорвать доверие со стороны украинского сообщества.