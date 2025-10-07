В Финляндии над Президентским дворцом летал дрон, операторы заявили, что они туристы из Гонконга

В Финляндии в понедельник, 6 октября, над Президентским дворцом пролетал дрон . Об этом сообщает Yle со ссылкой на STT.

Очевидец инцидента сообщил, что увидел двух мужчин, которые управляли дроном на Рыночной площади Хельсинки. Свидетель отметил, что подошел к ним, чтобы поговорить, и те рассказали, что они туристы из Гонконга.

Как отмечается в материале, Рыночная площадь и Президентский дворец находятся в бесполетной зоне, поэтому очевидец сообщил о дроне службе экстренной помощи. В полиции отметили, что также знают об инциденте. По словам инспектора полиции Хельсинки Маркуса Коскинена, экстренная служба убедилась, что дрон больше не летает в запретной зоне.

Коскинен также отметил, что правоохранители еженедельно получают сообщения о дронах, которые часто запускают туристы. Инспектор добавил, что на основе «общего впечатления» в последнее время количество наблюдений беспилотников над городом не увеличилось, но свежих статистических данных нет.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. В ночь на 25 сентября заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов.

23 сентября в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. 27 сентября в Норвегии зафиксировали пролет беспилотников над военной авиабазой Эрланд. Вечером 28 сентября из-за неизвестного дрона развернулся пассажирский авиарейс, следовавший из Осло в город Бардуфосс на севере страны.

Также в ночь на 3 октября аэропорт Мюнхена временно прекращал работу после того, как поблизости было замечено несколько беспилотников неизвестного происхождения.