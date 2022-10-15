Применение Россией ядерного оружия против Украины будет «последней ошибкой» — Минобороны Финляндии 15 октября, 17:30 Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен (Фото:Lehtikuva/Antti Yrjonen via REUTERS)

По словам министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, порог для применения ядерного оружия Россией по-прежнему считается высоким. Если РФ так поступит, то это станет ее последней ошибкой.

Об этом сообщает Yle, ссылаясь на соответствующее заявление.

Министр обороны отметил, что и ЕС, и НАТО сообщили, что реакция на использование ядерного оружия будет жесткой. По словам Кайкконена, разумно не говорить, что именно это означает, чтобы Россия не могла воспользоваться информацией.

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Министр считает важным, чтобы подход Запада к действиям России и поддержке Украины оставался единым, потому что Россия проверяет единство Запада.

«Украине нужна всяческая помощь: боеприпасы и вооружение для фронта. Наступает холодная зима, и выезжающим из Финляндии в Украину солдатам обязательно понадобится зимнее снаряжение», — добавил министр.

Пока Финляндия предоставила Украине девять пакетов помощи оборонной техники на общую сумму около 105 миллионов евро. По словам Кайкконена, подготовка десятого пакета поддержки началась, а принятие решения состоится в конце осени.

«На данный момент кажется, что война во многом решится на поле боя — и, скорее всего, это еще займет некоторое время», — добавил глава министерства обороны Финляндии.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинио заявил, что пока не планирует общаться с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, важно, чтобы европейцы имели возможность вести дискуссию со страной-агрессором Россией, когда придет соответствующее время.