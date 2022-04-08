На сайты Минобороны и МИД Финляндии была совершена DDOS-атака

8 апреля, 15:57
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Cайты Минобороны и МИД Финляндии пострадали от DDOS-атаки (Фото:Pexels/pixabay.com)

Cайты Минобороны и МИД Финляндии пострадали от DDOS-атаки (Фото:Pexels/pixabay.com)

На сайты Минобороны и МИД Финляндии была совершена DDOS-атака.

Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

В ведомстве заявили, что в настоящее время наблюдаются сбои в работе онлайн-сервисов МИД.

https://twitter.com/Ulkoministerio/status/1512368322012233731?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1512368322012233731%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fua%2Fnews%2F3332457%2Fsayity_mzs_ta_minoborony_finlyandiyi_zaznaly_ddosataky

«Мы проведем расследование и постараемся запустить службы как можно скорее. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении.

Видео дня

Следует отметить, что в пятницу, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Финляндии.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Хакеры Финляндия DDoS-атака

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