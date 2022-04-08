На сайты Минобороны и МИД Финляндии была совершена DDOS-атака
Cайты Минобороны и МИД Финляндии пострадали от DDOS-атаки (Фото:Pexels/pixabay.com)
На сайты Минобороны и МИД Финляндии была совершена DDOS-атака.
Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.
В ведомстве заявили, что в настоящее время наблюдаются сбои в работе онлайн-сервисов МИД.
«Мы проведем расследование и постараемся запустить службы как можно скорее. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении.
Следует отметить, что в пятницу, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Финляндии.
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