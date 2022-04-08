На сайты Минобороны и МИД Финляндии была совершена DDOS-атака 8 апреля, 15:57 Цей матеріал також доступний українською Cайты Минобороны и МИД Финляндии пострадали от DDOS-атаки (Фото:Pexels/pixabay.com)

На сайты Минобороны и МИД Финляндии была совершена DDOS-атака.

Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

В ведомстве заявили, что в настоящее время наблюдаются сбои в работе онлайн-сервисов МИД.

«Мы проведем расследование и постараемся запустить службы как можно скорее. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении.

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Следует отметить, что в пятницу, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Финляндии.

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