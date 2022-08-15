Популярное место среди туристов из РФ. В Финляндии на одной из достопримечательностей звучит гимн Украины 15 августа, 14:00 Поднятие шлюзов сопровождается гимном Украины (Фото:Ninara/www.flickr.com)

На одной из самых посещаемых достопримечательностей Финляндии с конца июля шоу начинаются с исполнения гимна Украины в знак протеста против российского вторжения.

Об этом сообщает AFP.

Каждый день поднятие шлюзов почти столетней дамбы на реке Иматранкоски вблизи города Иматра сопровождается гимном Украины.

«Это плохо для россиян, которые любят Финляндию», — заявил 44-летний российский турист Марк Косых.

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Однако, по его словам, он «понимает правительство Финляндии».

Косых заявил, что есть граждане РФ, которым война не нравится.

«Не все россияне за Путина. Правительство и все люди должны это понимать», — сказал он.

Также в близлежащем городе Лаппеенранта каждый вечер звучит гимн Украины над его мэрией, откуда открывается вид на популярные у российских туристов торговые центры.

«Цель состоит в том, чтобы выразить твердую поддержку Украине и осудить агрессивную войну», — заявил мэр Лаппеенранты Киммо Ярва.

Многие россияне приезжают в Лаппеенранту, например, за одеждой и косметикой, и на многих автомобилях можно увидеть российские номерные знаки.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

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