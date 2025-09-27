Финляндия и Швеция создали совместную бригаду на границе с Россией

Швеция и Финляндия формируют ударную бригаду в Лапландии (Фото: Maavoimat — Armén — Финская армия / Facebook)

Финляндия и Швеция создали совместную бригаду из около 5 тысяч военных, которая будет размещена в Лапландии, на границе с Россией. Об этом сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на источники в НАТО.

Основу нового подразделения составит шведская механизированная бригада Норрботтен, специализирующаяся на боевых действиях в зимних условиях. Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.

По словам источников, в состав бригады также войдут военные из Норвегии и Дании, что придаст ей скандинавский характер. Штабы подразделения будут расположены в финских городах Рованиеми и Соданкюля.

Оружие для бригады уже доставлено в Лапландию, в частности шведские самоходные гаубицы Archer, которые позволяют быстро привести подразделение в боевую готовность.

В случае боевых действий ударную бригаду будут прикрывать британские истребители Eurofighter и F-35, а также вертолеты Apache.

Оперативный план для этого подразделения был одобрен командующим европейскими войсками НАТО генералом Алексусом Гринкевичем. Учения бригады начнутся в ближайшее время на финском полигоне Роваярви.

19 мая издание The New York Times сообщило, что Россия активно усиливает военное присутствие у финской границы. В частности, спутниковые снимки фиксируют масштабное строительство новой военной инфраструктуры.

22 мая руководитель стратегии финских вооруженных сил Сами Нурми сообщил, что Финляндия ожидает дальнейшего наращивания российских войск вдоль их общей границы после возможного прекращения огня в войне России против Украины.

18 июня СМИ опубликовали спутниковые фото, на которых видно, что Россия в городе Кандалакша, который расположен вблизи финской границы, строит гарнизон для артиллерийской бригады

Россия также осуществляет военные приготовления в крупнейшем городе Республики Карелия Петрозаводске. Как сказано в материале, в Республике Карелия Россия создает новый 44-й армейский корпус. Это означает, что на границе с Финляндией появится примерно 15 тыс. дополнительных солдат.