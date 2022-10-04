В Финляндии демонтировали последнюю статую Ленина в стране

4 октября, 18:37
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Статуя Владимира Ленина в Финляндии (Фото:Mikko Savolainen / Yle)

Статуя Владимира Ленина в Финляндии (Фото:Mikko Savolainen / Yle)

Во вторник, 4 октября, в финском городе Котка демонтировали статую Владимира Ленина. Она была последней в стране.

Об этом сообщает Yle.

По данным издания, статуя была перевезена на склад. Местный музей уже планирует использовать ее для выставок, но для этого необходимо получить разрешение.

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В Yle отмечают, что решение убрать статую с городской площади было принято за счет инициативы местных жителей и позиции горсовета в связи с полномасштабным вторжением российских войск на территорию Украины.

Статуя Ленина была подарена городу Котка эстонским Таллином еще в 1979 году.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Памятник Ленину Финляндия Война России против Украины

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