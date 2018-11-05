05 ноября 2018, понедельник

В Финляндии приговорили к тюрьме мошенников, выдававших работы самоучки за картины известных художников

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

В Хельсинки суд приговорил владельцев художественной галереи к заключению и обязал их выплатить 14 миллионов евро штрафа.

Об этом сообщает Аrtdaily.

Кати Марьято Керккайнен и Рейо Поллар обвинили в продаже картин художника-самоучки, выдавая их за работы выдающихся художников. Суд постановил, что супруги виновны в 30 случаях мошенничества. Керккайнен приговорили к четырем годам, а ее мужа - к пяти годам лишения свободы. Художник Вели Сеппа, чьи картины продавали супруги получил условный срок.

Сотрудники полиции изъяли более 220 полотен, которые сейчас проверяют эксперты в Национальной галерее Финляндии. Большинство картин уже определили, как имитации работ самых известных европейских художников, таких как Анри Матисс, Ренуар, Клод Моне и Василий Кандинский.

Самой дорогой фальшивкой, которую мошенникам удалось продать, была картина Цирк якобы авторства французского модерниста Фернанда Леже. Ее продали за 2,2 миллиона евро.

В полиции заявили, что не знают, сколько еще поддельных полотен могут быть у других арт-дилеров.

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