В Финляндии по запросу США задержали россиянку
Власти Финляндии задержали по запросу США гражданку России.
Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Хельсинки.
"В связи с многочисленными сообщениями СМИ подтверждаем задержание в Финляндии гражданки России 1988 года рождения. Согласно полученной посольством от финских властей информации, задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей", - заявили в ведомстве.
Решение о ее депортации в США будет принято министерством юстиции Финляндии после предоставления обоснованности обвинений.
По данным российских СМИ, речь идет о гражданке РФ Тэраде Миру (до 2017 года - Оксана Вовк).
Американские власти обвиняют ее в нарушении законов в сфере борьбы с наркотиками и отмывании денег в период, когда она жила в США - с 2013 по 2016 годы.