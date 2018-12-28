В Финляндии по запросу США задержали россиянку Сегодня, 11:05 594 Цей матеріал також доступний українською Фото: Embassy of Russia in Finland/Facebook Задержание россиянки подтвердили в посольстве РФ в Финляндии

Власти Финляндии задержали по запросу США гражданку России.

Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Хельсинки.

"В связи с многочисленными сообщениями СМИ подтверждаем задержание в Финляндии гражданки России 1988 года рождения. Согласно полученной посольством от финских властей информации, задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей", - заявили в ведомстве.

Решение о ее депортации в США будет принято министерством юстиции Финляндии после предоставления обоснованности обвинений.

По данным российских СМИ, речь идет о гражданке РФ Тэраде Миру (до 2017 года - Оксана Вовк).

Американские власти обвиняют ее в нарушении законов в сфере борьбы с наркотиками и отмывании денег в период, когда она жила в США - с 2013 по 2016 годы.