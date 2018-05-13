В Финляндии экологи обжаловали в суде разрешение на строительство Северного потока-2

По мнению экологов, строительство Северного потока-2 может негативно сказаться на окружающей среде

Представители фонда ClientEarth Юристы для Планеты обжаловали в суде в финском городе Вааса разрешение властей страны на строительство газопровода Северный поток- 2, передает TVP.

Речь идет о 374-километровом участке газопровода, который пройдет по финской территории.

"Что имеет большое значение с нашей точки зрения, так это то, что строительство не только этого фрагмента, но и всего трубопровода Северный поток-2 ставит под угрозу энергетическую безопасность Европейского Союза. То есть, это сделает еще большей зависимость ЕС от поставок энергосырья из недемократических стран, из стран вне Евросоюза, в этом случае с недемократической страны", - заявил глава ClientEarth в Центральной и Восточной Европе Марцин Сточкевич.

Он подчеркнул, что согласно предоставленных инвестором документам возможное влияние строительства на экологическую ситуацию в территориальных фодах Финляндии слабо изучено.

Также Сточкевич заявил о намерении организации доказать, что строительство Северного потока-2 может иметь негативные последствия для окружающей среды.

Ранее сообщалось, что немецкие экологи хотят через суд сорвать строительство Северного потока-2.

Напомним, в начале апреля Финляндия полностью разрешила строительство Северного потока-2.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.