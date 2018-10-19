19 октября 2018, пятница

В Филиппинском море на американский авианосец упал вертолет

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Вертолет MH-60 Seahawk (иллюстративное фото)

Вертолет MH-60 Seahawk (иллюстративное фото)

В Филиппинском море на полетную палубу авианосца ВМС США USS Ronald Reagan упал вертолет MH-60 Seahawk.

По информации газеты Минобороны США Stars and Stripes, вертолет разбился утром вскоре после взлета.

В результате инцидента несколько человек получили ранения и сейчас находятся под наблюдением медиков авианосца. Жизням пострадавших ничего не угрожает, но некоторых из них планируют вывести на берег.

Количество пострадавших не называется.

USS Ronald Reagan остается в полной готовности к выполнению своей миссии и с его палубы уже возобновлены полеты, заявили в пресс-службе ВМС США.

Напомним, 21 августа в городе Фестут американского штата Миссури тяжелый военно-транспортный вертолет Boeing CH-47 Chinook совершил экстренную посадку на парковке бара.

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