Директор ФБР США Каш Патель нашел секретные документы, связанные с происхождением расследования относительно связей президента США Дональда Трампа с Россией . Документы были спрятаны в нескольких «мусорных мешках» в секретной комнате бюро.

Об этом сообщает Fox News Digital, ссылаясь на источники.

Fox News — это правый телеканал медиамагната Руперта Мердока, который известен своей поддержкой Трампа.

По словам собеседников, говоривших на условиях анонимности, было найдено несколько мусорных мешков, наполненных тысячами документов. Такие «мешки» используются для утилизации документов под грифом «секретно» или выше.

Источники отметили, что один из документов оказался засекреченным приложением к окончательному отчету бывшего специального прокурора Джона Дарема. В этом приложении содержится основная разведывательная информация, которую рассматривал прокурор.

Как сообщили собеседники, в документе говорится, что американское разведсообщество имело информацию о том, что ФБР «будет играть определенную роль в распространении версии о сговоре Трампа с Россией» еще до начала операции Crossfire Hurricane.



«В конце концов, обнародование засекреченного приложения добавит больше доверия к утверждению, что в правительстве США существовал скоординированный план, направленный на то, чтобы помочь кампании (госсекретаря США и кандидата в президенты в 2016 году Хиллари — ред.) Клинтон разжечь споры о связях Трампа с Россией», — отметил источник Fox News Digital.

Рассекреченное приложение передадут председателю Судебного комитета Сената Чаку Грассли, который и обнародует документ, сказано в материале.

Телеканал Fox News напомнил, что в июле 2016 года ФБР начало расследование относительно сговора кампании Трампа с Россией с целью повлиять на исход выборов. Это расследование внутри ФБР получило название «Ураган перекрестного огня« (Crossfire Hurricane).

Поводом для начала расследования стал документ, известный как досье Стила, содержащий непристойные и непроверенные утверждения о возможной координации Трампа с Россией, говорится в материале.

Автором досье был бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, а заказчиком — компания Fusion GPS, которую наняла президентская кампания Хиллари Клинтон во время избирательного цикла в 2016 году, пишет Fox News.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард обвинила 44-го президента США Барака Обаму и его команду в «заговоре» против Трампа. По ее версии, те «сфабриковали» разведданные, чтобы создать впечатление о вмешательстве России в выборы ради победы Трампа, хотя это было неправдой. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что Министерство юстиции будет «расследовать» это дело. Сам Обама назвал обвинения бессмысленными и попыткой отвлечь внимание от файлов Джеффри Эпштейна.