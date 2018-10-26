В Facebook и Instagram удалили 82 поддельных аккаунта из Ирана, занимавшихся дезинформацией

Администрация социальной сети Facebook удалила 82 поддельных аккаунта в Facebook и Instagram, которые создали в Иране.
Об этом пишет The Guardian.
Аккаунты были созданы с целью политической дезинформации других пользователей.
Главной целью злоумышленников были пользователи из США и Великобритании.
Владельцы поддельных аккаунтов представлялись гражданами США и иногда подданными Великобритании и публиковали материалы на политические и околополитические темы, связанные с предвыборными гонками, президентом США и вопросами миграции.
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Общая аудитория этих аккаунтов, согласно данным о подписках, насчитывает свыше 1 млн человек.
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