В ЕС считают, что ограничение цен на российскую нефть стабилизирует цены на топливо в мире 3 декабря, 04:46 ЕС ограничил цену на российскую нефть (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что благодаря решению по ограничению цен на российскую нефть мировые цены стабилизируются.



"Соглашение ЕС об ограничении цен на нефть, согласованное с G7 и другими, значительно сократит доходы России. Это поможет нам стабилизировать мировые цены на энергию, что принесет пользу развивающимся экономикам во всем мире", - заявила фон дер Ляен.



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Она также напомнила, что с 5 декабря вступает в силу запрет на морской импорт российской нефти.

"Мы должны обеспечить, чтобы новые и развивающиеся страны продолжили иметь доступ к определенной части российской нефти по ограниченной цене", - сообщила фон дер Ляен.

Евросоюз в пятницу, 2 декабря, договорился установить максимальную цену на российскую морскую нефть в 60 долларов за баррель.

Польша и страны Балтии добились внедрения механизма, при котором цены смогут пересматривать каждые два месяца. При этом цена должна быть ниже рыночной не менее чем на 5%.

Страна-агрессор заявляла, что не будет продавать нефть и газ присоединившимся к ограничениям странам. По данным Bloomberg, РФ уже лишилась до 90% своего ключевого рынка нефти в северных странах Евросоюза.

