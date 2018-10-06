06 октября 2018, суббота

В Евросоюзе заявили о возможности новой войны на Балканах

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что если страны, входящие в ЕС, не отнесутся серьезно к стремлениям балканских стран стать частью союза, то это может вызвать новую войну в регионе.

Юнкер считает, что странам необходимо предоставить реалистичные планы по вступлению в ЕС, передает DW.

"Балканским странам предстоит долгий путь к вступлению. Предполагаемые будущие участники Европейского Союза добились прогресса, однако он недостаточно ярко выражен", - заявил Юнкер.

Вступление в ЕС стран западных Балкан, согласно стратегии Еврокомиссии, отвечает политическим и экономическим интересам союза, а также способствует его безопасности.

Ранее НВ сообщало, что Евросоюз готовится до 2025 года провести следующую волну расширения за счет балканских стран. Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз.

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