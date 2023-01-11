Усиление безопасности. Сотни единиц военной техники США прибыли в Европу для размещения в Литве и Польше
Военная техника США в Нидерландах (Фото:AuronLuluMagic / Twitter)
Сотни единиц военной тяжелой техники и американских транспортных средств прибыли в Нидерланды, откуда направятся в Восточную Европу для усиления восточного фланга НАТО.
Об этом сообщает NOS.
Американскую технику кораблями привезли в портовый город Флиссинген. Нидерландские военные помогут обеспечить транспортировку американской армейской бригады, прежде чем американские военные продолжат свой путь в Польшу и Литву.
В состав бригады входит 1275 единиц техники, в том числе много танков M1 Abrams, боевых машин пехоты Bradley и другой техники, которая будет переброшена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу.
Упомянутая бригада будет находиться на территории Польши и Литвы в течение шести месяцев.